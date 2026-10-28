Польша сможет заявить шестерых спортсменов на пять первых этапов Кубка мира по прыжкам на лыжах сезона 2026/27, который стартует во второй половине ноября в Лиллехаммере, Норвегия. Дополнительное место польская сборная получила благодаря серебряной медали Каспера Томасьяка на чемпионате мира среди юниоров, по данным Interia Sport, которая ссылается на Skijumping.pl.

Квоты на старт сезона

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда обновила стартовые квоты после завершения летнего сезона. Они будут действовать на соревнованиях в Лиллехаммере, Руке, Висле, Титизее-Нойштадте и Энгельберге — до предрождественского этапа в Швейцарии.

Наибольшая квота на эти турниры у Австрии — семь спортсменов. Команда получила два дополнительных места: одно благодаря результатам Клеменса Айгнера во втором периоде Летнего Континентального кубка, еще одно — благодаря золотой медали Штефана Эмбахера на юниорском чемпионате мира.

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Польша и Германия могут заявить по шесть прыгунов. Немецкая квота увеличилась благодаря успехам Бена Байера в Летнем Континентальном кубке.

Распределение мест между сборными

Япония, Норвегия, Швейцария и США будут иметь по пять мест. Швейцарцы получили дополнительную квоту благодаря выступлениям Грегора Дешвандена в Летнем Континентальном кубке, а американцы — благодаря бронзе Джейсона Колби на юниорском чемпионате мира.

Эстония, Финляндия, Казахстан и Словения смогут заявить по четыре спортсмена. Болгария, Чехия и Франция будут иметь по три места на этапах в Лиллехаммере и Руке, а на соревнованиях в Висле, Титизее-Нойштадте и Энгельберге — по два. Для остальных стран квота составит двух прыгунов в первые два уик-энда и одного — в следующие три.

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