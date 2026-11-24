Бывший главный тренер национальной сборной Украины по хоккею Александр Сеуканд скончался в возрасте 75 лет.

Причину смерти тренера пока не разглашают. В то же время в Хоккейном сообществе Украины в Facebook утверждают, что Сеуканд скончался еще 21 октября, однако широкую огласку эта информация получила только сейчас.

Сеуканд работал с национальной сборной Украины с 1999 по 2009 год, сделав перерыв в 2007-м. Сначала он занимал должность старшего тренера, а впоследствии стал главным тренером сборной.

Именно под его руководством украинская команда впервые и пока что в последний раз выступила на зимних Олимпийских играх. На турнире 2002 года в американском Солт-Лейк-Сити сборная Украины заняла десятое место.

Кроме того, в период с 1999 по 2007 год украинские хоккеисты выступали в элитном дивизионе чемпионата мира.

Большую часть своей клубной тренерской карьеры Александр Сеуканд посвятил киевскому «Соколу», который возглавлял с 1994 по 2011 год. Вместе с командой он 11 раз становился чемпионом Украины.

После работы в «Соколе» специалист тренировал «Компаньон-Нафтогаз», который привел к чемпионству в 2014 году, донецкий «Дженералз» и харьковское «Динамо».

Последним местом работы Сеуканда был именно харьковский клуб, который он покинул в 2019 году.

Ранее сообщалось о смерти бывшего нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Бобби Гулда. Он скончался в возрасте 69 лет.

О смерти известного специалиста сообщил киевский хоккейный клуб «Сокол».

В возрасте 75 лет скончался бывший лайнбекер Денвер Бронкос и многолетний аналитик ESPN Том Джексон. Его семья подтвердила смерть ESPN.

Итальянский ювелир Паоло Булгари, который помог превратить семейный бренд в международную группу роскошных брендов, скончался в возрасте 89 лет.

Читай нас в