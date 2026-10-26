Более 150 игроков парного разряда ATP подписали открытое письмо совету и руководству Ассоциации теннисистов-профессионалов с призывом пересмотреть возможные реформы и сохранить формат парных соревнований. Об этом сообщает The Guardian.

Возможное сокращение сеток

По данным издания, ATP проводит пересмотр правил парного разряда, о котором теннисистам сообщили во время встречи на Уимблдоне. Один из возможных вариантов реформы предусматривает, что с 2028 года сетки парных турниров на соревнованиях ATP могут сократить вдвое.

В частности, на турнирах серии ATP Masters 1000 в парном разряде могут оставить 16 команд. Основные сетки соревнований категорий ATP 500 и ATP 250 могут ограничить восемью командами.

Вопрос призовых

Также предложения могут предусматривать уменьшение общей доли призовых для участников парного разряда с 20% до 10%. Остальные средства согласно этим предложениям направлялись бы на выплаты теннисистам в одиночном разряде. Письмо, помимо действующих игроков, подписали более 20 национальных федераций и бывшие звезды тенниса.

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Авторы обращения заявили, что согласно текущим планам около 20 млн долларов призовых могут перераспределить из парного в одиночный разряд. По их мнению, это сократит количество профессиональных возможностей для специалистов парной игры и усложнит талантливым спортсменам построение стабильной карьеры.

Чемпион Уимблдона 2025 года в смешанном парном разряде Сем Вербек, являющийся одним из инициаторов кампании, заявил, что игроки считают потенциальные изменения угрозой будущему дисциплины. По его словам, теннисисты хотят содержательного диалога с ATP о развитии парного разряда без ущерба для карьер его участников.

Генеральный директор ATP Андреа Гауденци ранее заявил, что парный разряд останется ключевой частью ATP Tour. По его словам, пересмотр должен найти модель, которая обеспечит дисциплине долгосрочную устойчивость, будет эффективной для турниров и болельщиков и поддержит путь развития игроков.

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