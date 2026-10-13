«Лондон Лайонс» стал первым британским клубом, сыгравшим против команды НБА, однако уступил «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 66:119 в выставочном матче в Портленде, штат Орегон, США. Как сообщает Sky Sports News, хозяева лидировали на протяжении 99% игрового времени, а их максимальное преимущество достигало 57 очков.

«Портленд» вёл 34:21 после первой четверти, 72:33 после второй и 100:49 после третьей. Команда реализовала 56% бросков с игры и 16 из 34 трёхочковых, тогда как лондонцы попали 30% бросков с игры и 7 из 33 попыток из-за дуги. «Трэйл Блэйзерс» превзошли соперников по очкам из-под кольца — 54:24 — и подборам — 51:32.

Вторая четверть

В конце первой четверти «Лайонс» сократили отставание до четырёх очков — 19:23. Итан Прайс за 40 секунд реализовал два трёхочковых броска, однако во втором периоде «Портленд» победил 38:12. В конце первой половины хозяева также совершили рывок 15:0.

«Портленд» сделал 32 результативные передачи при 45 точных бросках с игры. Лондонская команда допустила 24 потери, после которых соперник набрал 39 очков, тогда как «Лайонс» заработали 14 очков после ошибок оппонентов.

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Самым результативным в составе британского клуба стал Максвелл Льюис — 13 очков, пять подборов и четыре перехвата. Деванте Адамс добавил 12 очков, а Прайс и Джоэл Скотт — по восемь. У «Портленда» по 14 очков набрали Тумани Камара и Скут Гендерсон, Ян Ханьсен и Сиди Сиссоко записали в актив по 13 очков. Джереми Сохан завершил игру с восемью очками и восемью подборами.

Матч по правилам НБА

Встречу провели по правилам НБА: четверти длились по 12 минут вместо 10, площадка была больше, а трёхочковая линия располагалась дальше от кольца, чем в европейском баскетболе. Для «Портленда» это была вторая победа в предсезонной подготовке. Пятёрка стартовых игроков «Трэйл Блэйзерс» не выходила на площадку после большого перерыва.

«Лондон Лайонс» возглавляет Таутвидас Сабонис, отец которого Арвидас Сабонис провёл в «Портленде» семь сезонов в 1990-х и начале 2000-х годов. Тренер отметил, что поездка в середине внутреннего и европейского сезонов была неудачной по срокам. Команда преодолела почти 10 тысяч миль, прибыла в Портленд в субботу и отправилась обратно сразу после игры.

В прошлом сезоне «Лондон Лайонс» выиграл все четыре внутренних турнира, а в 2024 году стал первым британским мужским клубом, добравшимся до полуфинала Еврокубка. Клуб подал заявку на участие в Евролиге, которая планирует увеличить число участников с 20 до 24 в сезоне 2027/28. Выставочный матч в Портленде не был связан с проектом NBA Europe.

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