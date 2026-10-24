Футболиста FC Porto Оскара Петушевского в последний момент исключили из состава на матч. В заголовке материала Interia Sport указано, что это произошло во время разминки. Португальские СМИ, на которые ссылается издание, сообщили о мышечной травме игрока.

Второй старт подряд

Петушевский должен был второй раз подряд начать матч в стартовом составе FC Porto, но не вышел на поле. После возвращения в клуб он быстро завоевал место в составе команды.

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Предыдущие мышечные проблемы

Перед началом сезона 2026/2027 Петушевский уже получил мышечную травму, из-за которой пропустил старт розыгрыша. В конце сентября он вернулся к игре, а затем получил срочный вызов в сборную Польши.

В сборной футболист сыграл немного. По данным Interia Sport, тренер Ян Урбан осторожно относился к здоровью молодого игрока. Издание также пишет, что такой подход был выгоден тренеру FC Porto после предыдущих проблем футболиста.

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