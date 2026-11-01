Премьер-лига перенесла матч между «Левым берегом» и «Буковиной» из-за воздушной тревоги

Дирекция украинской Премьер-лиги приняла решение перенести матч 11-го тура чемпионата Украины между киевским «Левым берегом» и черновицкой «Буковиной» на неопределенный срок. Команды успели сыграть только первый тайм в субботу, после чего игру остановили из-за длительной воздушной тревоги, а проведение второго тайма в воскресенье оказалось невозможным из соображений безопасности.

Из-за длительного «желтого» уровня угрозы в Бориспольском районе, где расположена арена, официальные лица отменили доигрывание. Новую дату проведения второго тайма определит дирекция УПЛ позже, а на момент остановки матча счет остается 1:0 в пользу «Буковины» благодаря забитому мячу полузащитника Виталия Груши.

Источник: Пресс-служба УПЛ.

Матчи 11-го тура УПЛ: расписание и результаты матчей 31 октября — 2 ноября.

Донецкий «Шахтер» победил киевскую «Оболонь» со счётом 2:0 в матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги. Поединок состоялся на «Арене Львов».

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