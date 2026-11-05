Премьер Южной Австралии Питер Малинаускас заявил, что турнир LIV Golf в Аделаиде, Австралия, который планировалось провести в марте, вероятно, не состоится. По данным Channel NewsAsia, он связал сомнения относительно соревнования с уходом игроков из лиги и сообщениями о проблемах с ее финансированием.

Финансовые трудности лиги

В сентябре LIV Golf подала заявление о защите от банкротства в рамках реструктуризации. Это произошло после того, как Public Investment Fund Саудовской Аравии сообщил, что прекратит финансовую поддержку лиги после сезона 2026 года.

Лигу также покинули несколько игроков, в том числе бывший первый номер мирового рейтинга Джон Рам. Как сообщила Financial Times, частная инвестиционная компания BC Partners отказалась от плана перезапустить тур. В октябре BC Partners осуществила первоначальную инвестицию в LIV Golf и планировала предоставить до 300 млн долларов, чтобы помочь лиге выйти из реструктуризации и укрепить ее финансовое положение перед сезоном 2027 года. LIV Golf и BC Partners не предоставили Reuters комментариев.

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Турнир в Аделаиде

Соревнования LIV Golf в Аделаиде, получавшие государственное финансирование в Южной Австралии, четыре раза проводились на поле The Grange Golf Club. Следующий турнир был запланирован на март в Kooyonga Golf Club.

В сентябре Kooyonga Golf Club подал ходатайство в суд США по делу о банкротстве, заявив, что LIV Golf не выплатила первую часть сбора за аренду площадки, несмотря на предоставленное продление срока. Клуб сообщил Reuters, что знает о публикациях относительно финансирования лиги, однако не получал уведомлений от LIV Golf и пытается выяснить ситуацию.

За четыре дня февральского турнира LIV Golf в Аделаиде его посетили более 115 тысяч человек. Это был рекорд посещаемости для профессионального гольф-турнира в Австралии.

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