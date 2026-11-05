В Порту, Португалия, президент ФК «Порту» Андре Виллаш-Боаш заявил, что клуб доволен вкладом польских футболистов Яна Беднарека, Якуба Кивёра и Оскара Петушевского после домашней победы над итальянским «Наполи» со счётом 4:1 в четвёртом туре лигового этапа Лиги чемпионов. Голы в матче забили Беднарек и Кивёр.

Первые очки в Лиге чемпионов

Как сообщает Interia Sport, перед игрой с «Наполи» команда Франческо Фариоли проиграла три стартовых матча турнира: «Манчестер Сити» — 0:2, «Реал Бетису» — 2:3 и ПСВ — 0:1. Победа над итальянским клубом принесла «Порту» первые очки в нынешней кампании Лиги чемпионов.

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После матча Виллаш-Боаш отметил, что два гола поляков существенно помогли команде. По его словам, Беднарек и Кивёр сильны в игре на втором этаже, а клуб доволен результатом встречи и выступлением польских игроков.

Упоминание Петушевского

Президент «Порту» также упомянул Оскара Петушевского, возвращения которого ожидает команда. Он заявил, что футболист уже не раз помогал клубу, и подчеркнул, что «Порту» доволен всеми тремя польскими игроками. В чемпионате Португалии после 10 туров команда имеет 30 очков, занимает первое место и опережает «Бенфику» на пять пунктов.

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