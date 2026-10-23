Президент США Дональд Трамп обвинил баскетболиста «Филадельфия Севенти Сиксерс» Леброна Джеймса в неуважении к Соединенным Штатам после видео с исполнением национального гимна перед началом сезона НБА в Нью-Йорке. Как сообщает Sky Sports News, Трамп распространил эту запись в социальных сетях и заявил, что Джеймс должен извиниться перед американскими военными и героями, погибшими за флаг США.

Видео перед матчем в Нью-Йорке

На видео Джеймс во время исполнения «The Star-Spangled Banner», по-видимому, отрабатывал движение для удара в гольфе и выполнил бросок в прыжке. Это происходило на арене «Мэдисон-сквер-гарден», где «Севенти Сиксерс» проводили матч открытия сезона. Большинство его партнеров по команде в это время стояли неподвижно.

Трамп повторил претензии во время предвыборного митинга в Су-Сити, штат Айова. Он заявил, что не понимает поведения спортсмена во время национального гимна.

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Реакция Джеймса и матч в Филадельфии

После победы Филадельфии над «Кливленд Кавальерс» со счетом 114:106 Джеймс отреагировал на заявления президента словами о том, что это, вероятно, был медленный новостной день в офисе.

В домашнем матче против «Кливленда» «Севенти Сиксерс» отыграли отставание в 29 очков — это крупнейший камбэк команды с 1997 года. Тайриз Макси набрал 32 очка, Джоэл Эмбиид — 24, а Джеймс завершил игру с 17 очками и 10 подборами. Джейлен Браун добавил 21 очко, тогда как Донован Митчелл в составе «Кавальерс» набрал 32 очка.

Тренер «Филадельфии» Ник Нерс перед игрой заявил, что команда стремится не отвлекаться на внешний шум и сосредоточена на тренировках, видеоразборах и матчах.

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