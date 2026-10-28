Голливудский продюсер и бывшая президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди возглавит производство церемоний открытия и закрытия Олимпийских и Паралимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе, США. О ее назначении сообщили организаторы Игр, пишет Channel NewsAsia.

Руководитель церемоний и контента

Кеннеди назначили руководителем направления церемоний и контента Игр. На этой должности она заменит Питера Райса, который недавно перешел на работу в Netflix.

В январе Кеннеди оставила должность президента Lucasfilm. Основатель студии Джордж Лукас выбрал ее руководить компанией, когда продал Lucasfilm корпорации Disney в 2012 году.

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Опыт в кино и связь с Олимпиадой

Кеннеди вместе со Стивеном Спилбергом и Фрэнком Маршаллом, за которого впоследствии вышла замуж, основала Amblin Entertainment. Она также участвовала в производстве фильмов «Инопланетянин», «Парк юрского периода» и «Список Шиндлера».

Продюсер заявила, что они с Маршаллом посетили почти все Олимпийские игры начиная с Олимпиады 1984 года в Лос-Анджелесе. По ее словам, спорт остается одним из опытов, объединяющих людей.

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