Пророссийские Мамиашвили и Рузиев лишились членства в Бюро «Объединенного мира борьбы»

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили и пророссийский функционер Ахролджан Рузиев лишились членства в Бюро Объединенного мира борьбы (UWW). Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.

«Два пророссийских функционера лишились членства в Бюро Объединенного мира борьбы — UWW. Это президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили и пророссийский функционер Ахролджан Рузиев. Для Мамиашвили это очередная существенная потеря позиций. Еще в июле по инициативе Украины ЕС ввел против него персональные санкции вместе с Дегтяревым и Дворковичем. Уже в августе он покинул пост вице-президента UWW по просьбе большинства членов Бюро. Федерация официально связала это решение с последствиями санкций ЕС. Теперь Мамиашвили не переизбрали и в состав Бюро», – написал Бидный в сети Facebook.

По мнению украинского министра, это пример того, как работает постоянная деятельность Минспорта с дипломатами и адвокация против России.

«Международные санкции уже имеют конкретные последствия для российских чиновников в мировом спорте. Россия годами расставляла своих людей на должности в международных федерациях. И теперь эти позиции ослабевают. Продолжим собирать доказательства и работать с партнерами, чтобы ужесточать санкции и не оставить агрессору места в мировом спорте», – добавил он.

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