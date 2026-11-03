ПСЖ установил рекорд Лиги чемпионов по скорости забитых четырех голов в матче. В выездной игре против испанского «Вильярреала» парижане повели 4:0 через 16 минут и две секунды после стартового свистка.

Рекорд в матче с «Вильярреалом»

Рекорд был установлен 3 ноября в матче в Испании. Четвертый мяч забил Фабиан Руис. Именно этот гол установил рекорд турнира, по данным Channel NewsAsia со ссылкой на Opta.

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Счет на девятой минуте открыл Жоау Невеш. После этого забили Дезире Дуэ и Сенни Маюлу, а Руис отметился четвертым голом ПСЖ.

Потери среди игроков атаки

Команда Луиса Энрике провела матч без Хвичи Кварацхелии и обладателя «Золотого мяча» 2025 года Усмана Дембеле, которые пропускали игру из-за травм. Перед матчем ПСЖ был самой результативной командой текущего сезона Лиги чемпионов с 14 голами. Действующие чемпионы Европы также одержали три победы в трех стартовых матчах турнира.

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