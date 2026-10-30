В Манчестере женские команды «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен» сыграли вничью 1:1 в Лиге чемпионов. Хозяйки вышли вперед на 85-й минуте благодаря реализованному пенальти Хадиджи Шоу, однако уже на 88-й минуте Тара Элимби Жильбер сравняла счет ударом с близкого расстояния.

Как сообщает The Guardian, это третья подряд ничья «Манчестер Сити» в турнире, а команда до сих пор не одержала первую победу в еврокубках в этом сезоне. До матча с ПСЖ английские чемпионки разделили очки с «Баварией» на выезде и мадридским «Реалом» дома.

Преимущество хозяек

«Манчестер Сити» контролировал мяч 67% игрового времени. Команда нанесла четыре удара в створ ворот соперниц и подала семь угловых, тогда как ПСЖ имел два удара в створ и один угловой.

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В первом тайме Шоу после подачи Аобы Фудзино пробила головой мимо дальней штанги, а затем ее удар низом прошел рядом с воротами. После перерыва Фудзино пробила выше ворот с острого угла, а еще один ее удар заблокировала Тиниба Самура.

Ответный гол

После серии замен «Сити» усилил давление. Шоу сначала не воспользовалась несколькими возможностями, но затем заработала пенальти после фола Гридж Мбок Бати и пробила низом в угол справа от вратаря. Пропущенный мяч активизировал парижанок: они быстро ответили голом Элимби Жильбер и взяли одно очко.

Перед матчем «Манчестер Сити» занимал 11-е место в турнирной таблице, всего на одну позицию выше последнего проходного места. Для прямого выхода в четвертьфинал команде необходимо финишировать в первой четверке.

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