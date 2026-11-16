Диктатор России Владимир Путин поздравил 19-летнюю теннисистку Мирру Андрееву с победой на Итоговом турнире WTA-2026. Он сделал отдельное заявление в адрес спортсменки после того, как накануне она обыграла украинку Элину Свитолину.

В Кремле не оставили без внимания успех россиянки, выступающей в нейтральном статусе. Путин отметил её достижение и воспользовался случаем, чтобы похвалить российскую теннисную школу.

Что Путин сказал о победе Андреевой

Российский диктатор направил теннисистке поздравительную телеграмму. Ее текст был опубликован на официальном сайте Кремля.

Путин заявил, что Андреева продемонстрировала высокий уровень подготовки и характер на протяжении всего турнира.



«Вы вдохновенно прошли всю сложную турнирную дистанцию, в красивых и напряженных поединках продемонстрировали прекрасную подготовку, мастерство, выдержку и волю», — говорится в поздравлении.

Также глава Кремля назвал победу россиянки яркой и убедительной. По его мнению, этот успех стал продолжением традиций российской теннисной школы.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Свитолина вышла в полуфинал WTA Finals после победы над Соболенко — Sky Sports News



Напомним, что Мирра Андреева вышла в четвертьфинал WTA 1000 в Пекине — Interia Sport

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