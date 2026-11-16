Путин поздравил россиянку, победившую Свитолину на итоговом турнире WTA
Диктатор России Владимир Путин поздравил 19-летнюю теннисистку Мирру Андрееву с победой на Итоговом турнире WTA-2026. Он сделал отдельное заявление в адрес спортсменки после того, как накануне она обыграла украинку Элину Свитолину.
В Кремле не оставили без внимания успех россиянки, выступающей в нейтральном статусе. Путин отметил её достижение и воспользовался случаем, чтобы похвалить российскую теннисную школу.
Что Путин сказал о победе Андреевой
Российский диктатор направил теннисистке поздравительную телеграмму. Ее текст был опубликован на официальном сайте Кремля.
Путин заявил, что Андреева продемонстрировала высокий уровень подготовки и характер на протяжении всего турнира.
«Вы вдохновенно прошли всю сложную турнирную дистанцию, в красивых и напряженных поединках продемонстрировали прекрасную подготовку, мастерство, выдержку и волю»,
Напомним, что Мирра Андреева вышла в четвертьфинал WTA 1000 в Пекине — Interia Sport