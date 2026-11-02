Польский «Радомяк» в Радоме обыграл вроцлавский «Шлёнск» со счётом 3:1 в матче 13-го тура Экстракласы. Это первая победа команды под руководством английского тренера Джона Карвера, который до этого проиграл четыре стартовых матча на этом посту.

О ходе встречи сообщает Interia Sport. Хозяева открыли счёт уже на пятой минуте: Донис пробил примерно с 20 метров в верхний угол ворот «Шлёнска». Однако гости отыгрались почти сразу — Банашак замкнул передачу Дембеле, отправив мяч в пустые ворота.

Ошибка в обороне изменила ход матча

Первый тайм завершился вничью 1:1. После перерыва Доминик Шала допустил ошибку при передаче своему вратарю. Ян Гжесик перехватил мяч, обыграл голкипера и вывел «Радомяк» вперёд.

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На 71-й минуте Гжесик оформил дубль. Лукиньяс отдал передачу вразрез за спины защитников, после чего футболист «Радомяка» реализовал выход один на один. Этот гол стал последним в матче.

Сложный старт нового тренера

Карвер работает в «Радомяке» с конца сентября, когда клуб покинул Томаш Качмарек, которого выкупил «Ракув» из Ченстоховы. Как отмечает Interia Sport, до игры со «Шлёнском» радомская команда набрала девять очков в 12 матчах — две победы, две ничьи и восемь поражений.

В четырёх предыдущих матчах «Радомяка» под руководством Карвера в общей сложности было забито 16 мячей. «Шлёнск» перед этой встречей занимал 15-е место в таблице.

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