Перед Abu Dhabi Championship Джон Рам заявил, что пока не знает, каким может быть его возвращение в PGA Tour после ухода из LIV Golf. Он сказал, что согласился бы на условия, подобные тем, которые предложили Бруксу Кепке, если бы PGA Tour предоставила ему такую возможность.

Как сообщает Sky Sports, в начале 2026 года Рам отказался от восстановления через специальную программу Returning Member Program. Она также была доступна Брайсону Дешамбо, Кэмерону Смиту и Кепке, однако воспользовался ею только Кепка.

Условия возвращения Кепки

Кепка вернулся в PGA Tour в январе на условиях этой программы. Он должен был сделать благотворительный взнос в размере 5 млн долларов, а также не будет получать долю в капитале PGA Tour в течение пяти лет.

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Рам заявил, что сомневается, получит ли он идентичное предложение. В то же время он отметил, что, вероятно, согласился бы на такие же ограничения. Сейчас перед возможностью вернуть себе карту PGA Tour его ожидает годичная дисквалификация.

Планы на 2027 год

Гольфист сказал, что еще не обсуждал с PGA Tour возможный путь возвращения в 2027 году. До появления ясности он планирует провести этот год в DP World Tour.

Рам положительно оценил свои три года в LIV Golf, но объяснил, что отказался от предложенных условий нового формата LIV 2.0. По его словам, ему не понравилось направление изменений, в частности возможный отказ от командного формата и большое количество неопределенностей.

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