В Сингапуре Джордж Расселл показал лучшее время в единственной тренировочной сессии перед спринт-квалификацией Гран-при. Пилот Mercedes опередил Шарля Леклера из Ferrari на 0,198 секунды, сообщает Sky Sports.

Изменения в Mercedes

Расселл будет стартовать с конца стартовой решётки в воскресной гонке из-за замены силовой установки. В Mercedes решили вернуть для него болиду спецификацию, которую команда использовала до этапа в Малайзии. Таким образом, Расселл не получил крупный пакет обновлений, применённый в предыдущий уикенд.

Лидер чемпионата Кими Антонелли стал седьмым, уступив Расселлу более секунды. Он не использовал мягкие шины и допустил ошибку в конце тренировки. Антонелли сохранил новые компоненты болида и новое переднее крыло.

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Результаты других пилотов

Ландо Норрис из McLaren занял третье место, отстав от Расселла на 0,273 секунды. В McLaren считают, что решили проблему со скоростью на прямых, которая частично повлияла на выступления Норриса на двух предыдущих гоночных уикендах, где он набрал в общей сложности два очка.

Льюис Хэмилтон стал четвёртым с отставанием примерно в полсекунды, а Оскар Пиастри показал пятое время. Победитель предыдущей гонки Макс Ферстаппен завершил сессию шестым, однако Red Bull не использовала мягкие шины. Нидерландец был быстрейшим среди пилотов на шинах Medium.

Десятка лучших

Исак Хаджар стал восьмым. Пьер Гасли из Alpine показал девятый результат, а Лиам Лоусон из Racing Bulls — десятый. Спринт-квалификация состоится позже в пятницу на городской трассе «Марина-Бей» в Сингапуре.

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