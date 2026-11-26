По итогам пятого тура основного этапа Лиги чемпионов сезона 2026/2027 мадридский «Реал» стал первым клубом, обеспечившим себе участие в плей-офф. Донецкий «Шахтер» с четырьмя очками занимает 26-е место и пока находится вне зоны выхода в следующий раунд.

Мадридцы остаются единственной командой турнира, не потерявшей ни одного очка. После пяти побед подряд «Реал» досрочно гарантировал себе место как минимум в 1/16 финала.

«Шахтер», являющийся единственным представителем Украины в Лиге чемпионов, в пяти матчах набрал четыре очка. Нынешний результат не позволяет «горнякам» претендовать на выход в плей-офф.

Результаты матчей 5-го тура Лиги чемпионов

24 ноября

«Буде-Глимт» — «ЛАСК» — 1:0

«Галатасарай» — «Астон Вилла» — 1:0

«Арсенал» — «Боруссия» Д — 1:1

«Манчестер Сити» — «Наполи» — 2:2

«Реал» — «ПСВ» — 5:1

«Лейпциг» — «Ланс» — 3:1

«Слован» — «Бетис» — 0:2

«Фейеноорд» — «Порту» — 0:1

25 ноября

«Сабах» — «Барселона» — 1:4

«Славия» — «Вильярреал» — 0:1

«Атлетико» — «Викинг» — 2:0

«Брюгге» — «Ливерпуль» — 0:3

«Интер» — «Штутгарт» — 2:0

«Лилль» — «Бавария» — 2:1

«ПСЖ» — «Рома» — 2:2

«Спортинг» — «Манчестер Юнайтед» — 2:2

«Шахтер» — «Фенербахче» — 0:1

Напомним, Ющенко, Ахметов, Гордон и Усики поддержали «Шахтер» перед матчем с «Фенербахче».

Ранее Арда Туран назвал матч с Фенербахче худшим для Шахтера в Лиге чемпионов.

Турецкий «Фенербахче» одержал победу над донецким «Шахтером» со счётом 1:0 в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок состоялся в Лондоне, Великобритания, на стадионе «Стэмфорд Бридж», а единственный гол во втором тайме забил Ведат Мурики.

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