«Реал» обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов: турнирная таблица после 5-го тура
По итогам пятого тура основного этапа Лиги чемпионов сезона 2026/2027 мадридский «Реал» стал первым клубом, обеспечившим себе участие в плей-офф. Донецкий «Шахтер» с четырьмя очками занимает 26-е место и пока находится вне зоны выхода в следующий раунд.
Мадридцы остаются единственной командой турнира, не потерявшей ни одного очка. После пяти побед подряд «Реал» досрочно гарантировал себе место как минимум в 1/16 финала.
«Шахтер», являющийся единственным представителем Украины в Лиге чемпионов, в пяти матчах набрал четыре очка. Нынешний результат не позволяет «горнякам» претендовать на выход в плей-офф.
Результаты матчей 5-го тура Лиги чемпионов
24 ноября
- «Буде-Глимт» — «ЛАСК» — 1:0
- «Галатасарай» — «Астон Вилла» — 1:0
- «Арсенал» — «Боруссия» Д — 1:1
- «Манчестер Сити» — «Наполи» — 2:2
- «Реал» — «ПСВ» — 5:1
- «Лейпциг» — «Ланс» — 3:1
- «Слован» — «Бетис» — 0:2
- «Фейеноорд» — «Порту» — 0:1
25 ноября
- «Сабах» — «Барселона» — 1:4
- «Славия» — «Вильярреал» — 0:1
- «Атлетико» — «Викинг» — 2:0
- «Брюгге» — «Ливерпуль» — 0:3
- «Интер» — «Штутгарт» — 2:0
- «Лилль» — «Бавария» — 2:1
- «ПСЖ» — «Рома» — 2:2
- «Спортинг» — «Манчестер Юнайтед» — 2:2
- «Шахтер» — «Фенербахче» — 0:1
Напомним, Ющенко, Ахметов, Гордон и Усики поддержали «Шахтер» перед матчем с «Фенербахче».
Ранее Арда Туран назвал матч с Фенербахче худшим для Шахтера в Лиге чемпионов.
Турецкий «Фенербахче» одержал победу над донецким «Шахтером» со счётом 1:0 в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок состоялся в Лондоне, Великобритания, на стадионе «Стэмфорд Бридж», а единственный гол во втором тайме забил Ведат Мурики.