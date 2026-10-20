Испанский футбольный клуб «Реал Мадрид» требует от шести клубов Английской премьер-лиги взносов для покрытия расходов, связанных с созданием Европейской Суперлиги. Речь идет об «Арсенале», «Челси», «Ливерпуле», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме».

Как сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters, «Реал Мадрид» подтвердил, что считает английские клубы ответственными за часть расходов на запуск турнира. До сих пор эти расходы покрывали «Ювентус», «Барселона» и «Реал Мадрид».

Оценка расходов

По информации The Athletic, совокупные расходы на создание проекта могут достичь 80 млн евро, или 89,9 млн долларов. Клубы заключили акционерное соглашение для European Super League Company — холдинговой компании, стоявшей за соревнованием. При этом неясно, предусматривало ли это соглашение прямую ответственность клубов за расходы на запуск проекта.

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«Тоттенхэм» отказался от комментариев, а остальные пять английских клубов не ответили на запросы Reuters.

Выход клубов из проекта

Шесть английских клубов были среди девяти из 12 основателей Суперлиги, которые вышли из проекта в течение трех дней после его запуска в 2021 году на фоне масштабного противодействия. Вместе с ними проект покинули «Милан», «Интер» и «Атлетико Мадрид».

«Реал Мадрид» не уточнил, добивается ли он выплат также от трех других клубов, которые рано вышли из проекта. Позднее Суперлигу покинул «Ювентус», а «Барселона» формально вышла из нее в феврале, поэтому «Реал Мадрид» остался единственным клубом-основателем. 11 февраля «Реал», УЕФА и European Football Clubs объявили о принципиальной договоренности по урегулированию юридических споров, связанных с Суперлигой.

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