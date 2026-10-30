30 октября в Сиднее стартует Кубок мира по регбилиг для людей с физическими нарушениями, в котором за сборную Австралии выступит Брайс Крейн. В стартовом матче хозяева сыграют против Англии в Cabramatta Rugby Leagues Club, сообщает ABC News Australia.

В соревнованиях, которые продлятся до 8 ноября, примут участие три сборные: Австралии, Англии и Новой Зеландии. Все матчи проведут в Сиднее, а финал должен состояться на Sydney Football Stadium перед одним из полуфиналов мужского Кубка мира по регбилиг.

Травма в 18 лет

В 2020 году 18-летний Крейн играл за Narellan Jets на юго-западе Сиднея. После неудачного захвата он получил необратимое повреждение нервов и паралич правой руки.

По словам спортсмена, после травмы он прежде всего думал о том, что потерял игру, которую любил с детства. Теперь Крейн выступает на позиции фулбека в сборной Австралии по регбилиг для людей с физическими нарушениями.

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Нынешний турнир станет для него вторым Кубком мира. В 2022 году он играл за Австралию на первом розыгрыше соревнований в этом формате.

Признание на первом турнире

Австралийская команда не одержала побед на Кубке мира 2022 года, однако Крейна включили в символическую сборную турнира — Dream Team. Он был единственным игроком соревнований для людей с физическими нарушениями в этой команде, в которую также вошли участники мужского, женского турниров и турнира на инвалидных колясках.

Партнёр Крейна по сборной Люк Велла, который также является ассистентом тренера клуба Canterbury-Bankstown Bulldogs, назвал его мастерским и скромным игроком, поддерживающим партнёров. Сам Велла получил травму, завершившую его игровую карьеру, в 2014 году на стадионе, где запланирован финал турнира. В ноябре 2024 года он дебютировал за сборную Австралии в матче против Новой Зеландии в Окленде.

Крейн заявил, что представляет не только себя, семью и страну, но и людей с различными видами инвалидности.

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