В Австралии 37-летний регбист Кертли Бил получил вызов в национальную сборную на турне по Великобритании. Он присоединится к команде перед тестовыми матчами против Англии, Шотландии и Уэльса, сообщает The Guardian.

Замена Пайсами

Бил заменит в составе центрового Хантера Пайсами, который не сможет принять участие в поездке по личным причинам. В группу также вызвали Джеймса Рамма и Калани Томаса.

На счету Била 95 матчей за сборную Австралии. Последний раз он сыграл в футболке национальной команды против Уэльса в Кардиффе в 2021 году. В 2024 году регбист в последний раз входил в состав сборной, однако травма ахиллова сухожилия досрочно завершила его сезон.

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Опыт в сборной

Главный тренер Австралии Лес Кисс заявил, что команда рассчитывает на опыт и универсальность Била. По его словам, игрок прежде всего будет закрывать позицию внутреннего центрового, но способен сыграть на нескольких позициях в задней линии.

Кисс также отметил форму Била в составе Western Force в турнирах Super Rugby Pacific и Super Rugby AUS. Регбист имеет опыт участия в трех Кубках мира — 2011, 2015 и 2019 годов. После тестовых матчей Австралия должна выступить в финальной части дебютного Nations Championship в Великобритании, запланированной на 21–23 ноября.

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