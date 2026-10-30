Южноафриканский регбист Малкольм Маркс покинет японский клуб Kubota Spears после окончания сезона 2026–27 и вернется в ЮАР. 32-летний игрок, выступающий на позиции хукера, в общей сложности проведет в Японии семь лет, сообщает Channel NewsAsia.

Решение из-за семейных обстоятельств

Маркс заявил, что не будет продлевать контракт с Kubota Spears из-за семейных обстоятельств. По его словам, решение вернуться домой было сложным.

«Из-за семейных обстоятельств я принял непростое решение не продлевать контракт после сезона 2026–27 и вернуться в Южную Африку», — отметил регбист в заявлении на сайте клуба.

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Семь лет в японском регби

Маркс покинул йоханнесбургский клуб Lions в 2020 году, после чего присоединился к NTT Shining Arcs. Позднее он перешел в Kubota Spears, с которым завоевал титул японской League One в 2023 году и выходил в финал турнира в каждом из двух последних сезонов.

За сборную ЮАР Маркс сыграл 93 матча и дважды становился обладателем Кубка мира в составе Springboks. Новый японский сезон стартует в декабре. Местные СМИ сообщили, что после возвращения в ЮАР он, как ожидается, подпишет контракт с клубом Bulls из Претории.

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