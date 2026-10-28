Женская сборная Англии по регби внесла шесть изменений в состав на заключительный матч WXV Global Series против США, который состоится в пятницу в Нью-Джерси, США. Как сообщает Sky Sports News, команда будет стремиться прервать серию из двух поражений.

Изменения в составе

Главный тренер Джон Митчелл впервые включил скрам-хава Фло Робинсон в стартовый состав. На позиции флай-хава сыграет Холли Эйчисон, а Зои Харрисон, которая участвовала в обоих матчах с Канадой на этой позиции, начнет игру среди запасных.

В стартовый состав вернулись вингер Клаудия Молони-Макдональд и центровая Татьяна Херд. Маккензи Карсон и Мод Мьюир сыграют в первой линии. Элли Килданн также вошла в число запасных.

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Серия поражений от Канады

Перед игрой с США англичанки дважды подряд уступили сборной Канады. Это были первые два поражения команды подряд за десятилетие. В первой игре с Канадой завершилась беспроигрышная серия Англии из 41 тестового матча.

По словам Митчелла, ротация должна помочь освежить состав, предоставить возможности игрокам и продолжить формировать глубину команды. Тренер отметил, что выбор состава определяли потребности команды в матче с США, ценности штаба и уровень игры, к которому готовится сборная.

Капитаном сборной Англии будет Мег Джонс. Среди запасных, помимо Харрисон и Килданн, — Наташа Хант, Брайони Филд, Ханна Боттерман, Сара Берн, Демелза Шорт и Алекс Мэттьюз.

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