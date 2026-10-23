Женская сборная Австралии по регби, известная как Wallaroos, обыграла Шотландию со счётом 38:31 в Канберре и завершила серию из трёх матчей тремя победами. Встреча отметилась шестью жёлтыми карточками: четыре получили австралийки, ещё две — представительницы Шотландии.

Австралия потеряла преимущество до перерыва

Как сообщает The Guardian, хозяйки быстро повели 14:0, однако к перерыву уступали 14:17. Шотландская команда занесла три попытки подряд после серии штрафных.

Во втором тайме Австралия вернула себе преимущество и оторвалась до 38:24. Капитан Сиокапеси Палу завершила дальнюю результативную атаку попыткой. После жёлтой карточки Евы Карпани и удаления Сесилии Смит шотландки сократили отставание, но в последней атаке не смогли занести попытку с реализацией, которая сравняла бы счёт.

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Прощальный матч Смит и Ченселлор

Для центровой Сесилии Смит этот матч стал 34-м и последним в составе сборной. Она получила две жёлтые карточки, что привело к удалению, однако после игры ей устроили овацию стоя. Смит извинилась за удаление и поблагодарила дочь Руби за поддержку.

Карьеру в сборной также завершила бывший капитан Эмили Ченселлор. Она сыграла 42-й тестовый матч после дебюта в 2018 году. Австралийки не будут проводить матчей до перехода команды на полноценный режим работы в следующем году под руководством нового тренера Сионе Фукуфуки, который ранее работал со сборной Шотландии.

Во время матча Джорджина Фридрихс заявила о возможном укусе, однако после просмотра эпизода арбитры не нашли этому доказательств и не обнаружили следов укуса на её предплечье.

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