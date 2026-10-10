«Рейнджерс» на стадионе «Айброкс» победил «Килмарнок» со счетом 3:1 в матче шотландской Премьер-лиги и вышел на первое место в турнирной таблице. Как сообщает Sky Sports, главным героем встречи стал нападающий Райан Надери, оформивший дубль.

Три гола до перерыва

Немецкий форвард открыл счет на 15-й минуте, а перед перерывом забил во второй раз — на 44-й. Благодаря этим мячам Надери довел свой показатель в сезоне до шести голов.

Еще один гол хозяев на 24-й минуте забил Кевин Келси. Этот мяч стал для него первым в чемпионате. Таким образом, «Рейнджерс» завершил первый тайм с преимуществом в три гола.

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«Килмарнок» забил в концовке

«Килмарнок», занимающий последнее место в лиге, сократил отставание на 90-й минуте: Ники Клесченко отличился после контратаки. Гости нанесли шесть ударов в створ ворот против четырех у «Рейнджерс», хотя голкипера хозяев Ивора Пандура до пропущенного мяча серьезно потревожили лишь однажды.

Для «Рейнджерс» эта победа стала шестой подряд в чемпионате и седьмой подряд во всех турнирах. Команда опередила «Селтик», который может вернуться на первое место, если добьется результата в воскресном матче против «Мотеруэлла».

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