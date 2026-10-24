В Шотландии «Рейнджерс» на стадионе «Айброкс» разгромил «Сент-Джонстон» со счётом 4:0 в матче Шотландской премьер-лиги 24 октября 2026 года. Кевин Келси, вернувшийся в стартовый состав, забил два мяча, сообщает Sky Sports.

Дубль Келси и голы партнёров

Келси открыл счёт на 29-й минуте. Минсу Ким вывел в атаку Райана Надери, который отдал передачу партнёру, и нападающий отправил мяч в ворота. До перерыва Ким также попал в штангу после передачи Надери.

Во втором тайме Надери удвоил преимущество хозяев, сыграв на добивании после того, как голкипер Тоби Стюард не удержал удар Кима. Позднее Келси замкнул на дальней штанге скидку головой от Эммануэля Фернандеса и забил свой второй мяч в матче.

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Удаление и турнирная ситуация

На 74-й минуте «Сент-Джонстон» остался в меньшинстве: Фотерингем получил прямую красную карточку после эпизода с Раскином. Арбитр удалил футболиста после повторного просмотра момента.

Окончательный счёт на 87-й минуте установил Точи Чуквуани, замкнув передачу Джейди Гассамы. Для «Рейнджерс» эта победа стала седьмой в восьми матчах чемпионата. Команда сократила отставание от «Селтика» до одного очка перед игрой лидера с «Хибернианом».

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