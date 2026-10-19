В Кливленде, США, «Тампа-Бей Рейс» победили «Кливленд Гардианс» со счетом 3:1 в пятом матче Чемпионской серии Американской лиги MLB. «Рейс» повели 3:2 в серии до четырех побед, сообщает The Guardian.

Семь иннингов Расмуссена

Стартовый питчер «Тампа-Бея» Дрю Расмуссен провел на поле семь иннингов и пропустил один ран. Он позволил соперникам сделать четыре хита, отдал один уок и оформил шесть страйкаутов. Для 31-летнего праворукого питчера это была вторая победа в нынешнем плей-офф.

В трех стартах постсезона Расмуссен имеет баланс 2:0 и ERA 1,29, а также 23 страйкаута и три уока. В первой игре серии он использовал чейнджап 12 раз, а в пятом матче — 27 раз, из них 21 подача пришлась в страйк-зону.

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Три рана в первых иннингах

«Рейс» набирали по одному рану в каждом из первых трех иннингов. В первом Янди Диас, завершивший матч с тремя хитами, дошел до второй базы после дабла, а затем набрал ран благодаря уоку, который Паркер Мессик отдал Джонни ДеЛуке при заполненных базах.

Во втором иннинге Джонатан Аранда синглом принес команде второй ран, а в третьем Лиам Хикс ударом в центральное поле позволил Чендлеру Симпсону набрать очко. «Гардианс» ответили только в седьмом иннинге: после синглов Стивена Квана и Хосе Рамиреса Чейз Делоутер выбил результативный сингл.

В девятом иннинге Брайан Бейкер оформил сейв — пятый в нынешнем плей-офф и 35-ю подряд реализованную возможность для сейва. Шестой матч серии состоится в понедельник на Tropicana Field в Сент-Питерсберге, штат Флорида. Если понадобится седьмая игра, ее проведут во вторник.

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