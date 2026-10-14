Женская сборная Республики Ирландия в Корке, Ирландия, вышла в финальный раунд плей-офф отбора на чемпионат мира 2027 года после ответного матча с Казахстаном. Ирландки забили четыре мяча, в том числе отличилась капитан Кэти Маккейб, и теперь находятся в двух матчах от путевки на турнир в Бразилии, сообщает BBC Sport.

Матчи с Польшей

Соперником команды Карлы Уорд в решающем раунде станет Польша. Польки прошли Бельгию в серии пенальти после ничьей 3:3 по сумме двух матчей. В апреле сборная Ирландии уже дважды обыграла Польшу в квалификации.

Маккейб заявила, что команде необходимо сосредоточиться на подготовке в течение следующих шести недель. Она отметила, что предстоящие матчи будут отличаться от предыдущих, поскольку на кону будет место на чемпионате мира. Одной из ключевых игрокинь сборной Польши является нападающая «Барселоны» Эва Пайор.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Прогресс сборной

Ирландки прибавили после домашнего поражения от Словении со счетом 0:4 в феврале 2025 года — это был второй матч Уорд в должности главного тренера. Команда обыграла Бельгию в плей-офф за повышение и вышла в Лигу A Лиги наций. Ирландия также победила Нидерланды и сыграла вничью с Францией, сохранив место в элитном дивизионе.

31-летняя Маккейб этим летом перешла из «Арсенала» в «Челси» после окончания контракта с лондонским клубом. Она сказала, что смена команды стала для нее новым этапом и помогла ей вновь получать удовольствие от футбола. Сборная Ирландии впервые сыграла на женском чемпионате мира в Австралии в 2023 году.

Читай нас в