Россия получила более 45 млн фунтов от ФИФА и УЕФА с начала вторжения в Украину
Несмотря на отстранение российских клубов и сборной от международных соревнований, Российский футбольный союз продолжает получать выплаты от ФИФА и УЕФА.
По данным The Telegraph, за почти пять лет Россия получила около 6 млн фунтов в рамках программы FIFA Forward и ещё почти 1 млн после ЧМ-2022.
Выплаты после чемпионата мира 2026 года также предусмотрены, однако их размер пока неизвестен.
Кроме того, солидарные выплаты УЕФА за четыре сезона оцениваются примерно в 25 млн фунтов. Еще около 10 млн Россия могла получить за прошлогодний еврокубковый сезон, хотя её клубы в нём не участвовали.
Отдельно российские футболисты продолжают переходить в зарубежные клубы. Общая сумма таких трансферов с 2022 года, по подсчетам издания, достигла 165 млн фунтов.
Источник: The Telegraph.
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