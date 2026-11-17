Несмотря на отстранение российских клубов и сборной от международных соревнований, Российский футбольный союз продолжает получать выплаты от ФИФА и УЕФА.

По данным The Telegraph, за почти пять лет Россия получила около 6 млн фунтов в рамках программы FIFA Forward и ещё почти 1 млн после ЧМ-2022.

Выплаты после чемпионата мира 2026 года также предусмотрены, однако их размер пока неизвестен.

Кроме того, солидарные выплаты УЕФА за четыре сезона оцениваются примерно в 25 млн фунтов. Еще около 10 млн Россия могла получить за прошлогодний еврокубковый сезон, хотя её клубы в нём не участвовали.

Отдельно российские футболисты продолжают переходить в зарубежные клубы. Общая сумма таких трансферов с 2022 года, по подсчетам издания, достигла 165 млн фунтов.

Источник: The Telegraph.

В Париже глава Французской футбольной федерации Филипп Диалло объявил, что будет баллотироваться на пост президента ФИФА. Его кандидатуру выдвинул исполнительный комитет УЕФА, а исполнительный комитет французской федерации единогласно её одобрил.

Бывший тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента ФИФА в следующем году.

Футбольная ассоциация Аргентины планирует обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) после того, как ФИФА отклонила её апелляции относительно санкций против ассоциации и полузащитника Леандро Паредеса.

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