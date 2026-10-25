Россия получила право провести чемпионат мира по тяжелой атлетике в 2030 году

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) приняла решение провести чемпионат мира среди взрослых 2030 года в Москве.

Это первый случай с начала полномасштабного вторжения России в Украину, когда международная федерация по олимпийскому виду спорта предоставила России право принимать мировое первенство среди взрослых.

Кроме того, Исполнительный комитет IWF определил хозяев ещё трёх турниров: в 2028 году молодежный чемпионат пройдет в Приштине (Косово), юниорский — в Каракасе (Венесуэла), а чемпионат среди взрослых 2029 года примет индийский Ахмедабад. Генеральный секретарь федерации Хосе Киньонес отметил высокое качество всех поданных заявок, однако отдельных пояснений относительно выбора столицы страны-агрессора организация не предоставила.

О решении сообщила пресс-служба IWF.

Ранее Совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) разрешил спортсменам из России и Беларуси участвовать в международных соревнованиях. При этом для них предусмотрен ряд условий и ограничений.

Международная федерация баскетбола (ФИБА) отменила индивидуальные ограничения для российских и белорусских представителей. Теперь игроки, тренеры, судьи и другие официальные лица из этих стран могут участвовать в соревнованиях ФИБА. В то же время вопрос о возвращении российских и белорусских сборных и клубов федерация пока оставила для дальнейшего рассмотрения.

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