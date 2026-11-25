Российская гимнастка Ангелина Мельникова, открыто поддерживающая Владимира Путина, получила приглашение выступить на турнире Liukin Invitational в Техасе. Его организатором является олимпийский чемпион 1988 года в составе сборной СССР Валерий Люкин, который в настоящее время работает тренером сборной США по гимнастике. Соревнования запланированы на середину февраля 2027 года. Об этом заявил главный тренер сборной России Дмитрий Андреев

«Ангелине Мельниковой поступило приглашение на турнир Люкина в США. Ей нет никакого смысла выступать на этапах Кубка мира, она известна в спортивной гимнастике, имеет большой опыт. Она может поехать в Америку, если всё будет в порядке с визой и другими техническими вопросами», — заявил Андреев.

Турнир Liukin Invitational пройдет в США в середине февраля 2027 года.

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