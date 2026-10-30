Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил запрет Международной федерации хоккея (IIHF) на участие российских команд в турнирах сезона 2026–2027 годов. Отстранение действовало с 2022 года после начала полномасштабного вторжения в Украину.

В IIHF разочарованы решением суда, однако заявили, что будут его выполнять. В CAS пояснили, что федерация не предоставила достаточных доказательств своих опасений относительно безопасности участников соревнований.

Возвращение России может создать проблемы для проведения мужского чемпионата мира 2027 года в Германии. Украина уже завоевала путевку на турнир, а жеребьёвка групп уже состоялась. Добавление российской команды может изменить формат соревнований или поставить под угрозу участие одной из квалифицировавшихся сборных.

Немецкая федерация хоккея уже заявила, что выступает против допуска России, ссылаясь на возможные последствия в плане безопасности, политики и финансов.

Первым турниром, на котором российские команды могут вновь появиться, станет чемпионат мира среди юниоров в Канаде, который стартует 26 декабря. Решение CAS также касается женского чемпионата мира и юниорских соревнований.

В то же время в решении суда не говорится о возвращении сборной Беларуси, которую IIHF также отстранила от международных турниров.

Источник: AP

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