Розенштейн заявил о давлении во время выборов президента ФИДЕ и раскритиковал Турлова и Подоляка

Немецкий предприниматель Вадим Розенштейн, баллотировавшийся на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ), заявил о давлении и грязной кампании в ходе выборов главы организации. Он также опроверг обвинения в связях с российскими властями и обходе санкций.

В интервью «Апострофу» Розенштейн рассказал о роли новоизбранного президента ФИДЕ Тимура Турлова и советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, который, по его словам, входил в команду Турлова. Предприниматель также заявил, что руководители федерации Турлов и Подоляк не умеют играть в шахматы.

По словам предпринимателя, во время предвыборной кампании ему угрожали украинскими санкциями и требовали снять свою кандидатуру. Он назвал кампанию одной из самых грязных в истории ФИДЕ и подчеркнул, что его главная цель — популяризация шахмат.

Розенштейн также раскритиковал публикации в украинских и англоязычных СМИ, в которых поднимались вопросы о его возможном обходе санкций и поставках продукции военного назначения в Россию. Предприниматель опроверг эти обвинения, заявив, что в материалах не приведены конкретные соглашения или товары, которые могли бы их подтвердить.

Он также отверг утверждения о сотрудничестве с российскими властями и пояснил, что не участвует в управлении российской компанией «ВР Рус» и не получает от неё дивидендов. По его словам, WR Group запретила ведение бизнеса с Россией, а упомянутые в публикациях операции касались 2019–2021 годов и были прекращены.

Отдельно Розенштейн заявил, что не признает результаты выборов 26 сентября в Самарканде, где Тимур Турлов победил его во втором туре со счётом 110:85. Он обвинил Турлова и кандидата Пейна в нарушении избирательных правил ФИДЕ и сообщил, что подал жалобы в комиссию по этике. Также предприниматель высказал предположение, что против Турлова могут ввести американские и европейские санкции, после чего федерацию ждут новые выборы.

Розенштейн раскритиковал и привлечение советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка в команду Турлова. Ранее Федерация шахмат Украины заявила, что не уполномочивала Подоляка представлять её интересы в ФИДЕ. 23 октября правление Европейского шахматного союза единогласно поддержало позицию украинской федерации. Обе организации заявили о намерении обжаловать соответствующее решение Генеральной ассамблеи ФИДЕ.

Кроме того, Розенштейн заявил, что Турлов сохранил влияние команды предыдущего президента ФИДЕ Аркадия Дворковича. В качестве примера он привёл назначение Вишванатана Ананда вице-президентом федерации — эту должность тот занимал и при предыдущем руководстве.

Источник: Апостроф

Ранее Подоляк объяснил, почему присоединился к команде нового президента ФИДЕ.

До этого ФШУ выступила против назначения Подоляка и россиянина Колобкова в руководство ФИДЕ.

Федерация шахмат Украины (ФШУ) выступила с заявлением относительно возможного назначения бывшего советника Офиса президента Украины Михаила Подоляка вице-президентом ФИДЕ в случае победы на выборах кандидата Тимура Турлова.

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