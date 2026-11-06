Вскрытие установило предварительную причину смерти футболиста Хесуса де Мигеля

Предварительный отчет о вскрытии тела Хесуса де Мигеля, игрока испанского клуба «Тенерифе», скончавшегося после сильного столкновения во время матча второго дивизиона чемпионата Испании против «Андорры», установил вероятную причину смерти — травму грудной клетки случайного характера.

В документе травма грудной клетки указана как повреждение, которое могло привести к летальному исходу. В то же время расследование ещё не завершено: к материалам дела должны быть приобщены результаты дополнительных лабораторных исследований, в частности токсикологического анализа.

Такие предварительные выводы подготовила группа судебных патологоанатомов Института судебной медицины и криминалистики Санта-Крус-де-Тенерифе. Смерть футболиста констатировали в больнице Богоматери Канделарии.

Отчет был передан судье Эве Эстер Хуарес Фернандес из Суда первой инстанции Санта-Крус-де-Тенерифе, которая ведет расследование обстоятельств трагедии.

Напомним, Хесус де Мигель потерял сознание после жесткого столкновения с вратарем «Андорры» Хесусом Овоно во время борьбы за мяч.

Согласно отчету главного арбитра матча, судья квалифицировал этот эпизод как проявление «чрезмерной силы».

Окончательные обстоятельства смерти футболиста должны быть установлены после завершения всех необходимых судебно-медицинских исследований.

Об этом сообщает газета El Día.

Ранее голкипер «Андорры» Хесус Овоно эмоционально отреагировал на смерть нападающего «Тенерифе» Хесуса де Мигеля. Вратарь тяжело переживает трагедию, произошедшую после их столкновения во время футбольного матча.

30-летний футболист «Тенерифе» скончался после удара в грудь во время матча в Испании.

Читай нас в