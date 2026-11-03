Независимая организация South African Water Polo (SAWP) заявила, что World Aquatics назначила стабилизационный комитет для надзора за отбором и регистрацией мужской и женской сборных ЮАР на Кубок мира по водному поло второго дивизиона 2027 года. Об этом сообщает Daily Maverick со ссылкой на SAWP.

По информации SAWP, 27 октября исполнительный директор World Aquatics Брент Новицки подтвердил назначение комитета официальным письмом. Издание отмечает, что не видело этот документ, а World Aquatics публично о решении не объявляла. World Aquatics и федерация Swimming South Africa не ответили на запросы журналистов до публикации материала.

Подготовка к Кубку мира

SAWP привлекли к оперативному отбору, подготовке и менеджменту национальных команд под надзором комитета. По данным организации, Swimming South Africa не подала заявку на предстоящий Кубок мира до установленного дедлайна 12 октября. Согласно информации на сайте World Aquatics, турнир должен определить первых участников Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

ЮАР не была представлена в водном поло на Олимпиаде в Париже 2024 года, поскольку Swimming South Africa решила не отправлять мужскую и женскую команды, хотя они квалифицировались на турнир.

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В настоящее время Swimming South Africa остается единственной организацией, которую признают World Aquatics и Южноафриканская спортивная конфедерация и олимпийский комитет. Формально именно она имеет право заявлять сборные на международные соревнования.

Состав и мандат комитета

Стабилизационный комитет должен возглавить Фелипе Перроне; в его состав также вошли Донне Комминс и Питер Блау. По словам исполнительного директора SAWP Робби Тейлора, Комминс является членом правления SAWP, а Блау входит в ее стратегическую консультативную группу. Еще один назначенный член комитета позднее отказался от участия из-за конфликта интересов.

Комитет должен был до 29 октября подтвердить участие ЮАР и подать списки игроков и официальных представителей команд. Тейлор заявил, что критерии допуска будет определять комитет World Aquatics, а все спортсмены, соответствующие требованиям, должны быть рассмотрены для отбора.

Статья 8.9 конституции World Aquatics позволяет бюро организации назначать стабилизационный комитет в исключительных обстоятельствах, в частности когда федерация-член не соблюдает стандарты надлежащего управления, прозрачности, финансовой подотчетности и стабильности. По данным SAWP, 24 августа подразделение Aquatics Integrity Unit отстранило исполнительного директора Swimming South Africa Шона Адриансе и президента Алана Фрица из-за предполагаемых нарушений Кодекса добропорядочности World Aquatics.

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