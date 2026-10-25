Главный тренер «Кристал Пэлас» Пьер Саж заявил, что, по его мнению, футболисты и руководство клуба по-прежнему его поддерживают. Он сказал об этом после домашнего поражения от «Ньюкасла» со счетом 0:2, которое продлило безвыигрышную серию команды до четырех матчей.

По данным Sky Sports, «Ньюкасл» забил два мяча вскоре после перерыва с интервалом в 11 минут. Первый гол «Кристал Пэлас» пропустил менее чем через минуту после возобновления игры.

Давление из-за результатов

Саж признал, что давление на него закономерно из-за результатов команды. По его словам, внутри клуба сосредоточены на поиске решений, улучшении игры и создании условий для конкурентных выступлений.

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Тренер отметил, что решение относительно его будущего принадлежит председателю клуба и владельцам. Он также рассказал, что на этой неделе общался с председателем клуба о состоянии команды, матче и плане на игру против «Ньюкасла», но не обсуждал собственное будущее.

Проблемы в обороне

После восьми матчей Премьер-лиги у «Кристал Пэлас» на два очка больше, чем у идущего последним «Сандерленда». Команда пропустила 19 голов — больше всех среди участников чемпионата. Пятая часть пропущенных мячей пришлась на первые 10 минут матчей, в том числе три — в предыдущей игре, проигранной «Брайтону» со счетом 0:5.

Саж считает, что команде нужно лучше контролировать мяч, чтобы улучшить игру в обороне. Он назвал проблемы после перерыва в матче с «Ньюкаслом» скорее психологическими, чем тактическими, и добавил, что с начала сезона «Кристал Пэлас» недостаточно контролирует игру с мячом.

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