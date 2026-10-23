Испанская «Сельта Виго» победила шотландский «Селтик» со счётом 2:1 в матче Лиги Европы на стадионе «Селтик Парк» 22 октября 2026 года. Хозяева открыли счёт в начале второго тайма, однако гости дважды забили в течение нескольких минут и одержали волевую победу, сообщает Sky Sports.

Голы второго тайма

На 47-й минуте Мика Баур вывел «Селтик» вперёд. Он завершил атаку после опасной подачи Хайссема Хассана, которая изменила траекторию после рикошета.

На 63-й минуте защитник «Селтика» Лиам Скейлз мог удвоить преимущество команды, но после подачи Хассана головой попал в перекладину. На 68-й минуте «Сельта» сравняла счёт: Хави Родригес головой замкнул подачу со штрафного. Вскоре он оформил дубль точным ударом из-за пределов штрафной площади.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Третье поражение подряд

Первый тайм завершился без голов. «Селтик» претендовал на пенальти после падения Каллума Осмонда во время атаки, однако арбитр не назначил пенальти. Камило Дуран получил жёлтую карточку за протесты.

В конце встречи Джеймс Форрест создал момент для Колби Донована, но его удар оказался недостаточно сильным, и вратарь справился с мячом. Поражение стало для «Селтика» третьим подряд в турнире: после трёх матчей у команды нет очков.

Читай нас в