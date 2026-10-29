В Шотландии «Селтик» и «Рейнджерс» проиграли апелляции на санкции Шотландской футбольной ассоциации. Оба клуба должны провести свои следующие домашние матчи Кубка Шотландии за закрытыми дверями — без болельщиков.

Как сообщает Sky Sports, клубам также не удалось оспорить штраф в размере 100 тысяч фунтов стерлингов, который они должны выплатить своим соперникам в этих матчах. В то же время из решения убрали условие о возможном проведении еще одной игры без зрителей в случае новых беспорядков на матче Кубка Шотландии до завершения следующего сезона.

Столкновения на «Айброксе»

Санкции ввели после четвертьфинала Кубка Шотландии прошлого сезона на стадионе «Айброкс». Матч завершился без голов, а «Селтик» вышел в полуфинал, победив «Рейнджерс» со счетом 4:2 в серии пенальти.

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После решающего удара несколько сотен болельщиков «Селтика» выбежали на поле праздновать, а фанаты «Рейнджерс» двинулись им навстречу. Между группами болельщиков бросали пиротехнику и предметы. Полиция Шотландии после инцидента арестовала 43 человека; во время беспорядков пострадали полицейские.

Выводы независимой проверки

Независимый обзор событий под руководством Марка Блэкберна пришел к выводу, что во время инцидента едва удалось избежать давки и опасного для жизни насилия. В отчете указано, что вторжение на поле нескольких сотен болельщиков «Селтика» было совершенно неприемлемым и спровоцировало враждебную реакцию части домашних фанатов, которые прорывались мимо стюардов и полиции.

Авторы проверки также призвали клубы применять более строгие санкции в отношении инцидентов, связанных с ультрас-группами. После мартовского матча клубы не смогли договориться о распределении билетов, поэтому в этом сезоне гостевых болельщиков не допускают на матчи «Олд Фирм» в шотландской Премьер-лиге и Кубке лиги.

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