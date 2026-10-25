В Шотландии «Селтик» на стадионе «Истер-роуд» победил «Хиберниан» со счётом 2:1 в матче шотландского Премьершипа и восстановил четырёхочковое преимущество на вершине таблицы. Как сообщает Sky Sports, решающий мяч на 43-й минуте забил Камило Дуран — это его 10-й гол в сезоне.

Быстрый обмен голами

Хозяева открыли счёт уже на третьей минуте: Джо Ньюэлл быстро разыграл штрафной, а Оуэн Элдинг отправил мяч в дальний угол ворот. Однако через две минуты «Селтик» сравнял счёт. Джейсон Керр после подачи с углового головой срезал мяч в собственные ворота.

Каспер Хёг, вернувшийся в стартовый состав «Селтика», имел две возможности вывести команду вперёд, но не реализовал их. Перед перерывом Дуран сместился в центр и точным ударом из-за пределов штрафной площади направил мяч в нижний угол.

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Турнирное положение

Во втором тайме Мика Баур опасно пробил издали, но вратарь «Хиберниана» Рафаэль Саллингер справился с ударом. В конце встречи хозяева усилили давление: защитник Грант Хэнли даже вышел играть впереди. Однако сравнять счёт команде не удалось.

«Хиберниан» остаётся на последнем месте в таблице, отставая от ближайшего соперника на одно очко. Команда не побеждала в чемпионате с августа и ещё не выиграла под руководством нового менеджера Маринко Редейки. «Селтик» под руководством Мартина О'Нилла одержал девять побед в последних 10 матчах Премьершипа.

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