«Селтик» на стадионе «Селтик Парк» в Шотландии разгромил «Хартс» со счётом 7:1 в матче шотландской Премьер-лиги. Благодаря победе команда увеличила отрыв на вершине таблицы до четырёх очков, а «Хартс» остался третьим.

Два гола в первые десять минут

Как сообщает Sky Sports News, хозяева повели уже на седьмой минуте: Киран Тирни забил головой после подачи Мики Бауэра с углового. Через три минуты Беньямин Нюгрен удвоил преимущество «Селтика» ударом с лёта, мяч изменил направление после рикошета.

Каллум Османд, впервые вышедший в стартовом составе клуба, оформил дубль в течение двух минут. На 36-й минуте он воспользовался неудачным пасом Сабри Гендузы, а на 38-й забил головой после того, как вратарь отразил удар Камило Дурана.

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Ответ гостей и семь голов хозяев

«Хартс» сократил отставание на 41-й минуте благодаря мощному удару Лорана Менди примерно с 16 ярдов. Однако перед перерывом мяч после атаки Бауэра оказался в воротах гостей от защитников Стивена Кингсли и Джейми Маккарта; автогол записали на Маккарта.

На 49-й минуте Дуран забил шестой мяч «Селтика», закрутив мяч в ворота после передачи Тирни. Окончательный счёт на 83-й минуте установил Нюгрен: после передачи Каспера Хёга он пробил в угол ворот и оформил дубль.

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