Сергей Шищенко обвинил соперника в судейских привилегиях после матча «Буковина» — «Полесье»

Матч восьмого тура Украинской Премьер-лиги между «Буковиной» и «Полесьем» завершился ничьей 2:2, однако после финального свистка внимание переключилось на эмоциональное заявление главного тренера черновицкой команды Сергея Шищенко. Наставник раскритиковал судейство и заявил, что матчи житомирского клуба регулярно сопровождаются скандалами.

После матча Шищенко дал краткий флеш-комментарий журналистке УПЛ.ТБ Арине Евдокимовой.

На вопрос, с какими эмоциями он пришел на интервью, тренер ответил резко.

«Да ну, это позор, бл**ь. «Полесье» всегда за какие-то реформы, они всегда за какие-то реформы. Какие реформы? У них каждая игра проходит со скандалом», — заявил Сергей Шищенко.

По мнению наставника «Буковины», первый гол «Полесья» должны были отменить из-за нарушения правил. Он утверждает, что Приймак сыграл в мяч, после чего Чоботенко ударил его по ноге, но арбитры засчитали гол и не пересмотрели повтор эпизода.

Тренер также раскритиковал решение назначить пенальти в ворота его команды на 90-й минуте, когда «Буковина» вела в счёте 2:1.

[video width="1280" height="720" mp4="https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/2-2-pol.mp4"][/video]

«Гайдучик держит нашего игрока, мяч у нас — пенальти на 90-й минуте. Позор! Полесью — позор», — подчеркнул Шищенко.

После этих слов тренер не стал отвечать на другие вопросы и сразу покинул флеш-зону.

Стоит отметить, что Сергей Шищенко ранее работал в «Полесье» и даже возглавлял первую команду житомирского клуба.

Матч в Каменце-Подольском оказался результативным. Брагару вывел «Полесье» вперёд после рикошета от Витенчука. Именно этому голу предшествовал эпизод с участием Приймака и Чоботенко, который впоследствии подвергся критике со стороны Шищенко.

«Буковина» сумела не только сравнять счёт, но и выйти вперёд: сначала Дахновский сравнял счёт 1:1, а затем Бусько забил второй гол черновицкой команды.

Однако на 90-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота хозяев. Велетень реализовал одиннадцатиметровый и установил окончательный счёт — 2:2.

«Полесье» впервые за шесть матчей не смогло одержать победу в чемпионате Украины и утратило лидирующую позицию. «Шахтер» опережает житомирскую команду на два очка.

«Буковина» набрала свой восьмой балл и занимает десятое место в турнирной таблице. Потеря очков в компенсированное время лишила подопечных Сергея Шищенко возможности претендовать на теоретическое место в первой семерке чемпионата.

Читай нас в