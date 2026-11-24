Донецкий клуб примет стамбульскую команду в матче, который может существенно повлиять на борьбу за выход в плей-офф. Оба соперника рискуют оказаться за пределами топ-24, если потеряют очки.

Лига чемпионов, 5-й тур

Вторник, 24 ноября

19:45. «Галатасарай» — «Астон»

19:45. Буде-Глимт — ЛАСК

22:00. Комо — АЕК

22:00. «Слован» — «Бетис»

22:00. Лейпциг — Ланс

22:00. «Манчестер Сити» — «Наполи»

22:00. «Фейеноорд» — «Порту»

22:00. «Арсенал» — «Боруссия» (Дортмунд)

22:00. «Реал» — ПСВ

Среда, 25 ноября

19:45. Сабах — Барселона

19:45. «Славия» — «Вильярреал»

22:00. Шахтер — Фенербахче

22:00. Лилль — Бавария

22:00. Спортинг — «Манчестер Юнайтед»

22:00. Брюгге — Ливерпуль

22:00. «Интер» — «Штутгарт»

22:00. «Атлетико» — «Викинг»

23:00. ПСЖ — «Рома»

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