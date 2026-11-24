«Шахтер» сыграет с «Фенербахче» в пятом туре Лиги чемпионов: расписание и турнирная таблица
Донецкий клуб примет стамбульскую команду в матче, который может существенно повлиять на борьбу за выход в плей-офф. Оба соперника рискуют оказаться за пределами топ-24, если потеряют очки.
Лига чемпионов, 5-й тур
Вторник, 24 ноября
- 19:45. «Галатасарай» — «Астон»
- 19:45. Буде-Глимт — ЛАСК
- 22:00. Комо — АЕК
- 22:00. «Слован» — «Бетис»
- 22:00. Лейпциг — Ланс
- 22:00. «Манчестер Сити» — «Наполи»
- 22:00. «Фейеноорд» — «Порту»
- 22:00. «Арсенал» — «Боруссия» (Дортмунд)
- 22:00. «Реал» — ПСВ
Среда, 25 ноября
- 19:45. Сабах — Барселона
- 19:45. «Славия» — «Вильярреал»
- 22:00. Шахтер — Фенербахче
- 22:00. Лилль — Бавария
- 22:00. Спортинг — «Манчестер Юнайтед»
- 22:00. Брюгге — Ливерпуль
- 22:00. «Интер» — «Штутгарт»
- 22:00. «Атлетико» — «Викинг»
- 23:00. ПСЖ — «Рома»
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