В пятницу, 20 ноября 2026 года, донецкий «Шахтер» не смог обыграть киевский «Левый берег» в матче 13-го тура украинской Премьер-лиги. Команды сыграли вничью 1:1: киевляне первыми открыли счёт, а «горняки» сравняли его после перерыва. Для команды Арды Турана это уже третий матч без победы за последние четыре тура.

«Шахтер» и «Левый берег» встретились 20 ноября в рамках 13-го тура УПЛ. Матч начался активно со стороны обеих команд, но первыми забить смогли киевляне. О результате поединка сообщает «Главком».

В начале встречи у «горняков» было несколько возможностей открыть счёт. Феррейра и Невертон пытались завершить атаки ударами, но воспользоваться своими моментами не смогли. «Левый берег» ответил опасным эпизодом у ворот соперника. Квасница отправил мяч в сетку после добивания, однако гол не засчитали. Перед этим Викентий Волошин нарушил правила.

Вскоре киевляне всё же вышли вперёд. Челядин перехватил мяч на половине поля «Шахтёра» и отдал пас на Воробчака. Тот оказался у угла штрафной площадки, обыграл защитника и точным ударом отправил мяч в дальний угол ворот. Так «Левый Берег» вышел вперед — 1:0. После пропущенного гола «Шахтер» пытался перехватить инициативу, но атаки команды Арды Турана не приносили результата. До перерыва «горняки» создали немного опасных моментов. Один из них возник в конце первого тайма, когда Очеретько пробил в ближний угол и заставил вратаря «Левого берега» Игнатенко вступить в игру.

После перерыва тренерский штаб «Шахтера» решил существенно изменить игру команды и выпустил сразу четырёх новых футболистов. Это придало дончанам активности в атаке. Вратарю киевлян пришлось чаще спасать свою команду. Сначала Игнатенко отразил дальний удар Матвиенко, а затем справился и с ударом Алиссона. Однако давление «Шахтера» постепенно нарастало, и на 61-й минуте дончане сравняли счёт.

Гол организовали футболисты, вышедшие на замену. Педро Энрике прострелил с левого фланга, а Алиссон оказался перед воротами без опеки и в одно касание переправил мяч в сетку. Счёт стал 1:1. После этого «Шахтёр» продолжил атаковать и пытался вырвать победу. Забить могли Алиссон, Педро Энрике и Траоре, но их попытки не увенчались голами.

Вратарь «Левого берега» Игнатенко уверенно действовал в воротах и не позволил соперникам выйти вперед. Защитники киевлян также выдержали давление дончан. В итоге команда из Киева сохранила ничью и отобрала очки у лидера чемпионата. Несмотря на потерю очков, «Шахтер» остался на первом месте в турнирной таблице УПЛ. После 13-го тура команда Арды Турана имеет 30 очков. «Левый Берег» с 10 очками занимает десятое место.

Украинская Премьер-лига. 13-й тур

«Шахтер» — «Левый Берег» — 1:1

Голы: Алиссон, 61-я минута — Воробчак, 19-я минута.

Результат: ничья.

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