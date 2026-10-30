Шарль Леклер из Ferrari показал лучшее время в первой практике Гран-при Мехико в Мексике на автодроме имени братьев Родригес. Монегаск опередил пилота Mercedes Кими Антонелли на 0,659 секунды, сообщает Sky Sports.

Ferrari впереди в Мехико

Льюис Хэмилтон занял четвёртое место. Его быстрый круг на мягких шинах получился неровным, однако темп напарника может воодушевить британца. Ferrari рассчитывает одержать лишь третью победу в сезоне.

Sky Sports отмечает, что Ferrari может быть конкурентоспособной на высокогорной трассе в Мехико благодаря работе небольшой турбины её силовой установки в условиях большой высоты над уровнем моря.

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Новички получили место за рулём

В первой практике десять новичков заменили штатных гонщиков команд. Это связано с регламентным требованием, согласно которому новички должны участвовать в сессиях за рулём обоих болидов не менее двух раз в течение сезона. Ferrari стала единственной командой, выпустившей на трассу обоих основных пилотов.

Резервный гонщик Mercedes Фредерик Вести, вице-чемпион Формулы-2 2023 года, стал лучшим среди новичков, заняв третью позицию. Он уступил Антонелли менее одной десятой секунды. Аюму Иваса, управлявший Red Bull Макса Ферстаппена, стал пятым и проиграл Леклеру менее секунды, используя шины средней жёсткости.

Антонелли может досрочно оформить чемпионский титул в воскресной гонке, если финиширует не ниже девятого места.

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