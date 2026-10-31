Фэллон Шеррок победила Люка Литтлера в одном леге на шоу Beat Luke Littler в Манчестере и получила приз в размере 501 тысячи фунтов. Как сообщает Sky Sports, Шеррок получила право выступить на мероприятии, поскольку у нее нет тур-карты PDC.

Решающий лег

Участники по очереди играли против Литтлера по одному легу. Главный приз должен был получить первый из 20 претендентов, которому удалось бы его обыграть. Шеррок вышла вперед в счете, после чего набрала 180 очков и завершила лег попаданием в двойную 20.

После победы дартсменка дала эмоциональный комментарий Netflix в присутствии своего сына. «Я не могу передать словами, насколько это важно», — сказала она. Шеррок также добавила: «Я действительно сейчас не нахожу слов. Это потрясающий момент».

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Попытки других участников

До победы Шеррок Литтлер почти без проблем выиграл серию матчей из одного лега. Ирландец Пирс Маклеод имел один дротик для победы: ему нужно было попасть в булл, однако бросок не достиг цели.

Литтлер также обыграл 14-летнего Джейдена Уокера за 12 дротиков, закрыв 158 очков. После матча он сказал, что не мог дать сопернику никаких шансов, ведь Уокер «настолько хорош в 14 лет». До поединка с Шеррок Литтлер выполнил лишь один максимальный набор в 180 очков, а еще один добавил в игре против Дэвида Вавжевского.

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