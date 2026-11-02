Шесть регбисток сборной Англии вошли в женскую символическую сборную года World Rugby за 2026 год. Как сообщает Sky Sports News, английская команда имеет наибольшее представительство среди всех сборных в составе из 15 игроков.

Представительницы Англии

В символическую команду вошли столб Ханна Боттерман, хукер Эми Кокейн и фланкер Мэдди Феаунати. В линии защиты отметили флай-хава Зои Харрисон, центровую Меган Джонс и вингера Джесс Брич.

Пять мест в сборной года заняли регбистки Новой Зеландии: Брэкстон Соренсен-Макги, Сильвия Брант, Айеша Лети-Иига, Маякаванакалани Рус и Кайпо Олсен-Бейкер. Канаду представляют Оливия Аппс, ДаЛика Менин и Софи де Гуде, а Францию — Леа Шампон.

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Награда за попытку года

Француженка Полин Бурдон Сансус стала лауреаткой награды за лучшую женскую попытку года по итогам глобального голосования болельщиков. Она получила награду за попытку в матче против Англии в решающей игре женского Кубка шести наций в мае.

В том поединке в Бордо Англия победила Францию со счетом 43:28. Позднее англичанки довели победную серию до 39 матчей, после чего сыграли вничью с Канадой — 26:26 в Эксетере. На следующей неделе Англия обыграла Новую Зеландию на стадионе Allianz Stadium в Твикенхэме, однако затем дважды проиграла Канаде, а в минувшие выходные разгромила США в Нью-Джерси.

Первый матч Англии на женском Кубке шести наций 2027 года против Уэльса запланирован на 10 апреля. Команда будет стремиться завоевать девятый подряд титул в этом турнире.

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