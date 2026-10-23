Шливка передвигается на коляске из-за перегрузки стопы — Interia Sport
В Польше волейболист PGE Projekt Warszawa Александер Шливка из-за проблемы со стопой временно передвигается на коляске и не тренируется с командой. Точную дату его возвращения к тренировкам и игре сейчас определить невозможно, сообщает Interia Sport.
Перегрузка стопы
О состоянии доигровщика рассказал ассистент главного тренера варшавского клуба Камиль Наленч в программе «Magazyn Sport RDC». По его словам, проблема носит характер перегрузки. Шливка разгружает стопу и пользуется коляской, чтобы не создавать на нее дополнительную нагрузку.
Еще до начала сезона PGE Projekt Warszawa сообщал, что у Шливки травма стопы и поэтому он не тренируется вместе с командой. В клубе отмечали, что медицинский штаб выявил проблему на раннем этапе и не планирует рисковать здоровьем спортсмена с учетом длительного сезона.
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Сроков возвращения нет
Наленч заявил, что пока сложно назвать конкретную дату возвращения Шливки к тренировкам. По его словам, ускорение восстановления при таких повреждениях может иметь негативные последствия, поэтому штаб не намерен форсировать процесс.
Шливка в последние годы уже пропускал матчи из-за проблем со здоровьем. Во время чемпионата Европы капитан сборной Польши большую часть турнира провел среди запасных.