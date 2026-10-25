Во Вроцлаве, Польша, Шлёнск победил краковскую Вечисту со счётом 2:0 в матче 12-го тура польской Экстраклясы. Для хозяев эта победа стала завершением серии из пяти поражений подряд. Обе команды являются новичками Экстраклясы в этом сезоне.

Два гола до перерыва

Как сообщает Interia Sport, вроцлавский клуб забил оба мяча в первом тайме. Отличились Папис Малали Дембеле и Пшемыслав Банашак, а Пётр Самец-Талар отдал две результативные передачи.

Первый гол Дембеле забил после рывка мимо Антонио Милича: мяч после его низового удара попал в штангу и оказался в воротах. В добавленное к первому тайму время Шлёнск провёл многоходовую атаку, после которой Самец-Талар вывел Банашака один на один с вратарём, а нападающий реализовал момент.

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Изменения в таблице

После перерыва Банашак имел возможность увеличить преимущество хозяев, однако не воспользовался ею. Самец-Талар досрочно покинул поле. Ранее футболист сломал запястье и играл в специальной повязке.

Вечиста больше владела мячом — 55% против 45%, а также нанесла пять ударов в створ ворот против четырёх у соперника. В то же время Шлёнск превзошёл краковскую команду по общему числу ударов — 14 против 10. Во втором тайме гости пытались отыграться за счёт подач, но забить не смогли.

Благодаря победе Шлёнск поднялся на 15-е место в таблице и опустил Вечисту в зону вылета.

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