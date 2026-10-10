Федерация KSW объявила, что Артур Шпилька проведёт бой со Стефаном Войчаком за временный пояс в тяжёлом весе. Поединок запланирован на 19 декабря в Гливице, Польша, в рамках турнира XTB KSW 124, сообщает Interia Sport.

Бой за временный титул

Войчак владеет временным поясом KSW в тяжёлом весе. В последний раз словацкий боец выступал 19 сентября в Либереце, где досрочно победил Марцина Вуйцика и завоевал этот титул.

В смешанных единоборствах Войчак провёл 13 поединков и одержал 11 побед. Полноценным чемпионом KSW в тяжёлом весе является Фил Де Фрис, однако, по данным издания, он восстанавливается после серьёзной травмы, которая надолго исключает его из соревнований.

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Рекорд Шпильки в MMA

37-летний Шпилька — бывший претендент на титул чемпиона мира WBC в тяжёлом весе в боксе. В MMA у него шесть побед и одно поражение. В июле 2026 года поляк победил Аугусто Сакая на турнире XTB KSW 120 в Гдыне.

Ранее Шпилька также одолел Мариуша Пудзяновского, Эррола Циммермана и Михала Мартинека. Единственное поражение в октагоне он потерпел 11 марта 2024 года от Аркадиуша Вжосека, после чего выиграл три боя подряд.

Главным поединком декабрьского турнира KSW станет бой за титул в среднем весе между Павелом Павляком и Пётром Куберским.

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