В Швейцарии футболисты Гранит Джака и Брель Эмболо снова смогут претендовать на вызов в национальную сборную в ноябре. Такое решение приняла Швейцарская футбольная ассоциация после расследования относительно полученных ими поддельных сертификатов о вакцинации от Covid-19, сообщает BBC Sport.

Возвращение в заявку

Капитан сборной Джака пропустил октябрьские матчи Лиги наций против Шотландии, Северной Македонии и Словении. Он признал, что получил фальшивый сертификат, который позволял ему путешествовать и участвовать в соревнованиях в 2022 году.

Нападающий Эмболо, которому 29 лет, не был включен в состав сборной в сентябре по той же причине. Швейцарская футбольная ассоциация подтвердила, что 34-летний полузащитник «Сандерленда» Джака и Эмболо доступны для включения в заявку тренера Мурата Якина на ноябрьские матчи против Словении и Шотландии.

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Штрафы и капитанство

Обоим футболистам назначили штрафы по 150 тысяч швейцарских франков, что составляет около 136 тысяч фунтов стерлингов. Исполнение каждого из штрафов приостановили на два года при условии, что игроки не совершат новых нарушений.

Директор национальной сборной Пьерлуиджи Тами заявил, что ассоциация учла конкретные обстоятельства обоих дел, завершение юридических процедур и уже примененные спортивные последствия. По его словам, возвращение игроков в команду в ноябре является ответственным и правильным решением.

Джаку не лишили капитанской повязки, однако окончательное решение по капитану оставили за Якином. Тренер должен объявить состав 5 ноября. Перед двумя заключительными матчами Лиги наций 13 и 16 ноября Швейцария возглавляет группу E.

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